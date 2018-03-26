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В "Нафтогазі" озвучили
суму збитків від запуску...

В "Нафтогазі" озвучили суму збитків від запуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:01

  lapay написав:
  27661 написав:Только перед войной, нужно было рассчитать силы. А вообще, если бы правители думали о Украине, то и войны можно было бы избежать, но задача стояла иная.
P.S. Кстати, в прибалтике тоже ежегодное уменьшение транзита, и тоже благодаря правителям. Но они в ЕС и это смягчает ситуацию.

Не ми окупували територію РФ, а навпаки. Тому - тут або воювати, або лапки догори, як ватани.

Ключевое слово -- "Задача была другая".
Мне кажется, что избежать войны можно было бы, не разрывая договор о Черноморском флоте. Даже у Бисмарка в мемуарах написано про русский и украинский народ, и что их нужно стравить, чтобы ослабить Россию. Так, что эта задача, уже выполнена.
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:07

Re: В "Нафтогазі" озвучили суму збитків від запуску...

  27661 написав:Мне кажется, что избежать войны можно было бы, не разрывая договор о Черноморском флоте. Даже у Бисмарка в мемуарах написано про русский и украинский народ, и что их нужно стравить, чтобы ослабить Россию. Так, что эта задача, уже выполнена.

Окупація була до денонсації цієї угоди. Саме ця угода (військові на нашій території) і була в основі окупації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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