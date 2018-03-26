В "Нафтогазі" озвучили суму збитків від запуску...
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27661 написав:Только перед войной, нужно было рассчитать силы. А вообще, если бы правители думали о Украине, то и войны можно было бы избежать, но задача стояла иная. P.S. Кстати, в прибалтике тоже ежегодное уменьшение транзита, и тоже благодаря правителям. Но они в ЕС и это смягчает ситуацию.
Не ми окупували територію РФ, а навпаки. Тому - тут або воювати, або лапки догори, як ватани.
Ключевое слово -- "Задача была другая". Мне кажется, что избежать войны можно было бы, не разрывая договор о Черноморском флоте. Даже у Бисмарка в мемуарах написано про русский и украинский народ, и что их нужно стравить, чтобы ослабить Россию. Так, что эта задача, уже выполнена.
27661 написав:Мне кажется, что избежать войны можно было бы, не разрывая договор о Черноморском флоте. Даже у Бисмарка в мемуарах написано про русский и украинский народ, и что их нужно стравить, чтобы ослабить Россию. Так, что эта задача, уже выполнена.
Окупація була до денонсації цієї угоди. Саме ця угода (військові на нашій території) і була в основі окупації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
27661 написав: Ключевое слово -- "Задача была другая". Мне кажется, что избежать войны можно было бы, не разрывая договор о Черноморском флоте. Даже у Бисмарка в мемуарах написано про русский и украинский народ, и что их нужно стравить, чтобы ослабить Россию. Так, что эта задача, уже выполнена.
Не ми починали війну! І почалася вона не в 2014 році! І не треба було Бісмарка, щоб натравити на нас північного сусіда. Вони у нього свої є, і зовуть їх "бі-шморки".