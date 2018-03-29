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Tesla відкликає понад
120 тисяч автомобілів

Tesla відкликає понад 120 тисяч автомобілів
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:05

Tesla відкликає понад 120 тисяч автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Tesla відкликає 123 тисячі електромобілів марки Model S у всьому світі. Причина пов'язана з деталями гідропідсилювача керма, які можуть піддатися корозії, йдеться в повідомленні Tesla.

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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:06

хехе, Ланосы надо было не выпускать со стоянки около завода при таких раскладах - сквозная ржавчина по всему металлическому через пару лет. Вообще, удивлен - полагал, у Теслы электроусилитель руля (не гидро)
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:15

  sequence написав:хехе, Ланосы надо было не выпускать со стоянки около завода при таких раскладах - сквозная ржавчина по всему металлическому через пару лет. Вообще, удивлен - полагал, у Теслы электроусилитель руля (не гидро)

имело место опечатка. Не может быть гидро- в электрокаре.
magneet
 
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