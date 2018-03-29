Канада на даний момент не розглядає можливості введення безвізового режиму поїздок для українців.
Дивися повний текст Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:17
Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:17
вот вам и союзничегг. Какбэ плоский намек на то, что в мире Украина является объектом мировой политики, а не субъектом - просто, чтобы на русских давить нашли ближайшего
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:33
На "руззких" давит только одно - моча в голову. Не поперлись бы в Крым и Донбасс с Сирией нафиг не кому ненужны были бы.
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