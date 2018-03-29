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Стало відомо, чому Канада не
хоче давати Україні безвіз

Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:17

Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз

Пропонуємо до обговорення:
Канада на даний момент не розглядає можливості введення безвізового режиму поїздок для українців.

Дивися повний текст Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:17

вот вам и союзничегг. Какбэ плоский намек на то, что в мире Украина является объектом мировой политики, а не субъектом - просто, чтобы на русских давить нашли ближайшего
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:33

На "руззких" давит только одно - моча в голову. Не поперлись бы в Крым и Донбасс с Сирией нафиг не кому ненужны были бы.
Джон
 
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