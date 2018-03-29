Канада на даний момент не розглядає можливості введення безвізового режиму поїздок для українців.
Дивися повний текст Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:17
Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:17
вот вам и союзничегг. Какбэ плоский намек на то, что в мире Украина является объектом мировой политики, а не субъектом - просто, чтобы на русских давить нашли ближайшего
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:33
На "руззких" давит только одно - моча в голову. Не поперлись бы в Крым и Донбасс с Сирией нафиг не кому ненужны были бы.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:11
вообще странно было рассчитывать на безвиз от Канады. Она в год принимает 250-300 тысяч мигрантов на ПМЖ, с мат обеспечением на год жизни. Она зарабатывает на мигрантах, едущих на ПМЖ и безвиз ей не выгоден ни с какой страной. К тому же это практически открытый шлюз для нелегалов в Штаты
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:20
redmax84 безвиз это ж не вид на жительство
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:30
І не дасть. Бо наш народ в той же момент попре в Канаду нелегалами, а з Канади і в США, так як кордон там чисто символічний. Їм цей гемор не треба.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:13
A как же влиятельная украинская диаспора?
back in USSR
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