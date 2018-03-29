Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз

Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:25

Ненавижу этих канадских козлов! Визу получить вообще нереально! 2 раза пытался с приглашением и финансовым обеспечением там от бизнесмена-друга моего отца с миллионным доходом годовым и полным пакетом доков - ноль по фазе!!! 100 баксов только подарили этим надменным тварям! Они относятся к нам как к скоту - начиная от всей процедуры подачи документов в посольстве и заканчивая идиотскими вопросами на собеседовании!!! И оба раза было при подаче, когда я подавал всего около 50 человек, а получили визы только человек 6-8. При чем общался с женщиной, у нее там брат на ПМЖ, так ее не пустили при наличии мужа, 2 детей, квартиры, дачи и машины, типа боялись, что она все бросит и останется нелегалом там... полнейший бред короче!!!