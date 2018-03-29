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Стало відомо, чому Канада не
хоче давати Україні безвіз

Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:17

Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз

Пропонуємо до обговорення:
Канада на даний момент не розглядає можливості введення безвізового режиму поїздок для українців.

Дивися повний текст Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:17

вот вам и союзничегг. Какбэ плоский намек на то, что в мире Украина является объектом мировой политики, а не субъектом - просто, чтобы на русских давить нашли ближайшего
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:33

На "руззких" давит только одно - моча в голову. Не поперлись бы в Крым и Донбасс с Сирией нафиг не кому ненужны были бы.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:11

вообще странно было рассчитывать на безвиз от Канады. Она в год принимает 250-300 тысяч мигрантов на ПМЖ, с мат обеспечением на год жизни. Она зарабатывает на мигрантах, едущих на ПМЖ и безвиз ей не выгоден ни с какой страной. К тому же это практически открытый шлюз для нелегалов в Штаты
redmax84
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:20

redmax84 безвиз это ж не вид на жительство
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:30

І не дасть. Бо наш народ в той же момент попре в Канаду нелегалами, а з Канади і в США, так як кордон там чисто символічний. Їм цей гемор не треба.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:13

  R2 написав:Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз

A как же влиятельная украинская диаспора?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:25

Ненавижу этих канадских козлов! Визу получить вообще нереально! 2 раза пытался с приглашением и финансовым обеспечением там от бизнесмена-друга моего отца с миллионным доходом годовым и полным пакетом доков - ноль по фазе!!! 100 баксов только подарили этим надменным тварям! Они относятся к нам как к скоту - начиная от всей процедуры подачи документов в посольстве и заканчивая идиотскими вопросами на собеседовании!!! И оба раза было при подаче, когда я подавал всего около 50 человек, а получили визы только человек 6-8. При чем общался с женщиной, у нее там брат на ПМЖ, так ее не пустили при наличии мужа, 2 детей, квартиры, дачи и машины, типа боялись, что она все бросит и останется нелегалом там... полнейший бред короче!!!
Dolphin399
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:04

Dolphin399 Да,руских не любят они.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:09

  Rack написав:Dolphin399 Да,руских не любят они.

Для українців аналогічно
Після подій 2014 року навіть програму для молоді аналог ворк енд травел закрили
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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  #12>
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