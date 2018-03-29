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Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:20
Ukrainian написав: Rack написав:Dolphin399
Да,руских не любят они.
Для українців аналогічно
Після подій 2014 року навіть програму для молоді аналог ворк енд травел закрили
и правильно сделали, так как выросшее молодое поколение в Украине составляет опасность канадской стабильности...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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