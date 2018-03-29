Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз

и правильно сделали, так как выросшее молодое поколение в Украине составляет опасность канадской стабильности...
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:20
и правильно сделали, так как выросшее молодое поколение в Украине составляет опасность канадской стабильности...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:45
Правильно делают, что не отменяют. А то тут хитрый народец пособирает клубнику в Польше месячишко другой, купит билет и рванёт за сладкой жизнью в деревню типа Торонто. А там и своих голодранцев с залётными сирийцами хватает.
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