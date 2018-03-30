Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз

и правильно сделали, так как выросшее молодое поколение в Украине составляет опасность канадской стабильности...
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:20
и правильно сделали, так как выросшее молодое поколение в Украине составляет опасность канадской стабильности...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:45
Правильно делают, что не отменяют. А то тут хитрый народец пособирает клубнику в Польше месячишко другой, купит билет и рванёт за сладкой жизнью в деревню типа Торонто. А там и своих голодранцев с залётными сирийцами хватает.
Додано: Суб 31 бер, 2018 05:34
Какое-то психоз с рашей. Кому она нахрен нужна, чтобы о ней думали?! Страна третьего мира и никто бы на нее не обращал никакого внимания, если бы адекватной была. Раша - то как раз и является субьектом мировой политики- крутят и вертят ее как хотят и ни нужны для этого ни Украина, ни кто-либо еще. Достаточно путла- неадеквата при власти.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Суб 31 бер, 2018 06:22
Из вашего спича получается, что некто (объект) заставило или натравило Россию на Украину.
Не подскажите КТО этот (или эти) некто, каторые так крутят и вертят Россией что от их действий страдает Украина?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:47
Если бы только сирийцев, не помню точно год, по-моему с 2005 в Торонто белые официально стали "visible minority" - одних китайцев 800 000, да и вообще любителей сладкой жизни с квалификацией "сборщика клубники" в Канаде, и особенно в Торонто или Ванкувере, ждет огромное количество сюрпризов
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:47
Если бы только сирийцев, не помню точно год, по-моему с 2005 в Торонто белые официально стали "visible minority" - одних китайцев уже около миллиона плюс почти столько же индусов, да и вообще любителей сладкой жизни с квалификацией "сборщика клубники" в Канаде, и особенно в Торонто или Ванкувере, ждет огромное количество сюрпризов
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:26
Я когда там был, то подумал, что попал куда-то посередине между Дели и Пекином и очень редко попадались афроамериканцы(ну вы поняли).
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