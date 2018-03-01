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Аслунд порадив припинити контроль олігархів з РФ над...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:36
Пропонуємо до обговорення:
В інтересах забезпечення національної безпеки, Уряд України має припинити контроль над російськими олігархами над більшою частиною української електромережі.
Дивися повний текст Аслунд порадив припинити контроль олігархів з РФ над українськими обленерго
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:36
ну в "панамских бумагах" находиться и сам "пан рехворматор" ну и что с того? Это у них санкции а панам рехформаторам это - торговые партнеры.
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Джон
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