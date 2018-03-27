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Оголошено тендер на будівництво основного центру обробки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у тендерній документації відомства, оприлюдненої в системі державних закупівель ProZorro.
Дивися повний текст Оголошено тендер на будівництво основного центру обробки даних НБУ
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:41
А строить случайно не за деньги нищих налогоплатильщеков????
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vasia_fin
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:41
А строить случайно не за деньги нищих налогоплатильщеков????
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vasia_fin
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:41
Сколько отмоют???
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vasia_fin
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