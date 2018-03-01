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Масштабні перевірки столичних
маршруток закінчилися...

Масштабні перевірки столичних маршруток закінчилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:42

Масштабні перевірки столичних маршруток закінчилися...

Пропонуємо до обговорення:
В результаті перевірок столичною владою приватних і комунальних служб перевезень пасажирів, з 28 березня було закрито 23 столичні маршрути. Але альтернативи маршруткам в Києві поки немає.

Дивися повний текст Масштабні перевірки столичних маршруток закінчилися новою проблемою (список).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:42

ДЕ****ЛЫ!
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:20

Сегодня 30 марта
Еду в 464 маршрутке и читаю эту новость
max_moklyak
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