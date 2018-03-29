|
|
|
Алло, алло: кількість скарг на послуги зв'язку в Україні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:43
Пропонуємо до обговорення:
На розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), в 2017 році надійшло 10,65 тис. звернень громадян та організацій зі скаргами, що в 2,2 рази вище в порівнянні з 2016 роком.
Дивися повний текст Алло, алло: кількість скарг на послуги зв'язку в Україні зросла вдвічі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81123
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:43
Зато 4G у всех уже а связи нет
-
vasia_fin
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 18.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12
|337
|
|
|5
|152
|
|
|9
|413
|
реклама
|