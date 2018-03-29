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Алло, алло: кількість скарг на
послуги зв'язку в Україні...

Алло, алло: кількість скарг на послуги зв'язку в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:43

Алло, алло: кількість скарг на послуги зв'язку в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
На розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), в 2017 році надійшло 10,65 тис. звернень громадян та організацій зі скаргами, що в 2,2 рази вище в порівнянні з 2016 роком.

Дивися повний текст Алло, алло: кількість скарг на послуги зв'язку в Україні зросла вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:43

Зато 4G у всех уже а связи нет
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