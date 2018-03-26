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Прем'єр повідомив, коли військові пенсіонери отримають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:22
Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір підвищення пенсій становить 1,5 тис. грн.
Дивися повний текст Прем'єр повідомив, коли військові пенсіонери отримають доплати до пенсій
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R2
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:22
о каких средних 1500 они говорят??? В основном получают 500-700.
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valera222
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