|
|
Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:19
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів в 2017 році.
Дивися повний текст Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81125
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:19
А какой то Кернес заработал 24 млн. 149 тыс. 066 гривны.
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 445
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18
|2320
|
|
|3
|97
|
|
|6
|231
|
реклама