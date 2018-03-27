RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стали відомі доходи
мера Києва за 2017 рік

Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:19

Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів в 2017 році.

Дивися повний текст Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81127
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:19

А какой то Кернес заработал 24 млн. 149 тыс. 066 гривны.
Moimir
 
Повідомлень: 445
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стали відомі ціни на біометричні паспорти 1, 2
R2 » П'ят 04 лис, 2016 10:29
18 2329
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 00:43
sergo01101
У схованці з документами з Гонконгу митники Києва...
R2 » Сер 28 бер, 2018 10:32
3 97
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 07:46
chudokos
"Нафтогаз" покине свій офіс в центрі Києва
R2 » Вів 27 бер, 2018 11:55
6 231
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 21:32
Watcher
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (886)
30.03.2018 23:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.