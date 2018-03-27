Мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів в 2017 році.
Дивися повний текст Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:19
Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік
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Дивися повний текст Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік.
Додано: Суб 31 бер, 2018 07:30
При цьому в декларації мер вказав, що він дав у борг третім особам 8 398 700 євро і 697 680 доларів (ця позика тягнеться з електронної декларації від 2016 року).
И кто этот счастливец?
back in USSR
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:48
А что, в Киеве в 2005 году можно было купить квартиру площадью 251.8 кв.м всего за 35000 грн., или по курсу того времени 7000 баксов? Круто.
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