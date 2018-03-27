RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стали відомі доходи
мера Києва за 2017 рік

Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:19

Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів в 2017 році.

Дивися повний текст Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81133
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:19

А какой то Кернес заработал 24 млн. 149 тыс. 066 гривны.
Moimir
 
Повідомлень: 445
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 07:30

При цьому в декларації мер вказав, що він дав у борг третім особам 8 398 700 євро і 697 680 доларів (ця позика тягнеться з електронної декларації від 2016 року).

И кто этот счастливец?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4625
З нами з: 16.08.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:48

А что, в Киеве в 2005 году можно было купить квартиру площадью 251.8 кв.м всего за 35000 грн., или по курсу того времени 7000 баксов? Круто.
qazzax
 
Повідомлень: 614
З нами з: 02.04.10
Подякував: 113 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:33

Re: Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік

в 2005 году 1к обоссаная хрущёвка на 1 этаже убитая в хлам на выселках стоила дороже. И даже если это опечатка что это не гривны а баксы всеравно дороже и даже если там в гривнах нуля не хватает всеравно брехня. А вот если там нуля не хватает и в баксах то может быть. Не понятно почему такие бомжатские доходы в декларации, по моему Кличку гораздо проще доказать где и чего он взял чем 98% чинуш. По моему всем известно, что он далеко не нищий.
flashgingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 15.09.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:00

Смешно читать о зарплатах в 200-300-500тыс в год, когда они в месяц официально имеют 500тыс. от роялти/процентов/аренды и т.п... Пусть каждый задаст себе вопрос: на кой человеку работать за 300тыс в год, если он и так имеет доход в десятки раз больше??? Значит, все совсем не так как нам рисуют: вопрос о деньгах вообще не стоит и решаются совсем другие проблемы, которые соответственно оплачиваются, но все это уже "за кадром".
Watcher
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 31.05.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:04

  slavek написав:При цьому в декларації мер вказав, що він дав у борг третім особам 8 398 700 євро і 697 680 доларів (ця позика тягнеться з електронної декларації від 2016 року).

И кто этот счастливец?


На самом деле под "долгом" скорее-всего подразумевается инвестирование в строительство. Просто инвестор не хочет светить свою фамилию и он "на бумаге" одалживает эти деньги доверенному лицу. Это классика инвестирования. :-)
Watcher
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 31.05.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стали відомі ціни на біометричні паспорти 1, 2
R2 » П'ят 04 лис, 2016 10:29
18 2435
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 00:43
sergo01101
У схованці з документами з Гонконгу митники Києва...
R2 » Сер 28 бер, 2018 10:32
3 109
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 07:46
chudokos
"Нафтогаз" покине свій офіс в центрі Києва
R2 » Вів 27 бер, 2018 11:55
6 236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 21:32
Watcher
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5495)
31.03.2018 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.