Мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів в 2017 році.
Дивися повний текст Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:19
Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік.
Додано: Суб 31 бер, 2018 07:30
При цьому в декларації мер вказав, що він дав у борг третім особам 8 398 700 євро і 697 680 доларів (ця позика тягнеться з електронної декларації від 2016 року).
И кто этот счастливец?
back in USSR
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:48
А что, в Киеве в 2005 году можно было купить квартиру площадью 251.8 кв.м всего за 35000 грн., или по курсу того времени 7000 баксов? Круто.
Додано: Суб 31 бер, 2018 17:33
Re: Стали відомі доходи мера Києва за 2017 рік
в 2005 году 1к обоссаная хрущёвка на 1 этаже убитая в хлам на выселках стоила дороже. И даже если это опечатка что это не гривны а баксы всеравно дороже и даже если там в гривнах нуля не хватает всеравно брехня. А вот если там нуля не хватает и в баксах то может быть. Не понятно почему такие бомжатские доходы в декларации, по моему Кличку гораздо проще доказать где и чего он взял чем 98% чинуш. По моему всем известно, что он далеко не нищий.
Додано: Суб 31 бер, 2018 18:00
Смешно читать о зарплатах в 200-300-500тыс в год, когда они в месяц официально имеют 500тыс. от роялти/процентов/аренды и т.п... Пусть каждый задаст себе вопрос: на кой человеку работать за 300тыс в год, если он и так имеет доход в десятки раз больше??? Значит, все совсем не так как нам рисуют: вопрос о деньгах вообще не стоит и решаются совсем другие проблемы, которые соответственно оплачиваются, но все это уже "за кадром".
Додано: Суб 31 бер, 2018 18:04
На самом деле под "долгом" скорее-всего подразумевается инвестирование в строительство. Просто инвестор не хочет светить свою фамилию и он "на бумаге" одалживает эти деньги доверенному лицу. Это классика инвестирования.
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