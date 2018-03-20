В державному бюджеті наступного року необхідно передбачити 10 мільярдів гривень на ремонт і будівництво нових злітних смуг.
Дивися повний текст Омелян планує будувати п'ять нових злітних смуг щороку.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:38
Омелян планує будувати п'ять нових злітних смуг щороку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян планує будувати п'ять нових злітних смуг щороку.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:38
"хорошо было бы", "Если мы будем иметь эти деньги", "Он выразил надежду" - это риторика министра. офигеть... других слов нет.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:10
с автодорог бы начать, а потом уже взлетно-посадочными полосами заниматься
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