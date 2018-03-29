В державному бюджеті наступного року необхідно передбачити 10 мільярдів гривень на ремонт і будівництво нових злітних смуг.
Дивися повний текст Омелян планує будувати п'ять нових злітних смуг щороку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:38
Омелян планує будувати п'ять нових злітних смуг щороку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян планує будувати п'ять нових злітних смуг щороку.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:38
"хорошо было бы", "Если мы будем иметь эти деньги", "Он выразил надежду" - это риторика министра. офигеть... других слов нет.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:10
с автодорог бы начать, а потом уже взлетно-посадочными полосами заниматься
Додано: Суб 31 бер, 2018 07:00
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:36
и кроме этого еще минимум по два гиперлупа в год - все для удобства украинских граждан, которые через несколько лет на обычном авто из одного города в другой проехать не смогут...
похоже у омельна курят что-то ну очень забористое
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 31 бер, 2018 09:05
Цей клоун не перестає видавати свої "перли".За час своєї роботи окрім піару нічого не зробив.
Додано: Суб 31 бер, 2018 14:00
А вообще он молодец. Сказал приведет Райан - привел , не смотря на козни горе - монополистов. А зрадофилам лишь бы поныть как всегда.
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:25
А я плануую по 10 смуг, по 2 мости через Дніпро, метро на Троєщину і в кожний обласний центр. Ну як, хто кого перепланував?
реклама
|