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Омелян планує будувати п'ять
нових злітних смуг щороку

Омелян планує будувати п'ять нових злітних смуг щороку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:38

Омелян планує будувати п'ять нових злітних смуг щороку

Пропонуємо до обговорення:
В державному бюджеті наступного року необхідно передбачити 10 мільярдів гривень на ремонт і будівництво нових злітних смуг.

Дивися повний текст Омелян планує будувати п'ять нових злітних смуг щороку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:38

"хорошо было бы", "Если мы будем иметь эти деньги", "Он выразил надежду" - это риторика министра. офигеть... других слов нет.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:10

с автодорог бы начать, а потом уже взлетно-посадочными полосами заниматься
anvlad
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 07:00

  anvlad написав:с автодорог бы начать, а потом уже взлетно-посадочными полосами заниматься

прям в .... самую .... точку
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:36

и кроме этого еще минимум по два гиперлупа в год - все для удобства украинских граждан, которые через несколько лет на обычном авто из одного города в другой проехать не смогут...
похоже у омельна курят что-то ну очень забористое
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:05

Цей клоун не перестає видавати свої "перли".За час своєї роботи окрім піару нічого не зробив.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:00

А вообще он молодец. Сказал приведет Райан - привел , не смотря на козни горе - монополистов. А зрадофилам лишь бы поныть как всегда.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:25

А я плануую по 10 смуг, по 2 мости через Дніпро, метро на Троєщину і в кожний обласний центр. Ну як, хто кого перепланував?
Rainbow
 
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