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Влада США схвалила проект
SpaceX з глобального інтернету

Влада США схвалила проект SpaceX з глобального інтернету
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:46

Влада США схвалила проект SpaceX з глобального інтернету

Пропонуємо до обговорення:
Федеральна комісія зв'язку США схвалила план SpaceX з побудови мережі супутників Starlink на орбіті навколо Землі і видала компанії дозвіл управління масивом супутників.

Дивися повний текст Влада США схвалила проект SpaceX з глобального інтернету.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:46

40 млн пользователей, что принесет компании примерно 30 млрд дохода, по 600 баксов с клиента в год? 50 долларов в месяц выглядят заманчиво.
hodkonem36
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