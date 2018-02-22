Федеральна комісія зв'язку США схвалила план SpaceX з побудови мережі супутників Starlink на орбіті навколо Землі і видала компанії дозвіл управління масивом супутників.
Дивися повний текст Влада США схвалила проект SpaceX з глобального інтернету.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:46
Влада США схвалила проект SpaceX з глобального інтернету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада США схвалила проект SpaceX з глобального інтернету.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:46
40 млн пользователей, что принесет компании примерно 30 млрд дохода, по 600 баксов с клиента в год? 50 долларов в месяц выглядят заманчиво.
Додано: Суб 31 бер, 2018 07:02
меня пугает дополнительно 4,5 тыс. объектов вокруг Земли..... Хорошее прикрытие для военной программы.
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:55
в леса уходи и землянку рой, там не достанут. пока
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:13
Re: Влада США схвалила проект SpaceX з глобального інтернету
Та по любому вся затея, чтоб в рашке медведей пересчитать и облучать неправославным интернетом богоносцев.
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