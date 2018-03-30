RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зросла частка
відновлюваної енергетики

В Україні зросла частка відновлюваної енергетики
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 07:31

В Україні зросла частка відновлюваної енергетики

Пропонуємо до обговорення:
За рік загальна потужність об'єктів відновлюваної енергетики збільшилася більш ніж на 10% - до 1,5 ГВт.

Дивися повний текст В Україні зросла частка відновлюваної енергетики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81127
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз 1, 2
R2 » П'ят 30 бер, 2018 12:17
13 773
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 06:22
Shram
В Україні запускають 4G 1, 2, 3
R2 » П'ят 30 бер, 2018 09:35
22 1175
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 21:57
Poleg
Алло, алло: кількість скарг на послуги зв'язку в Україні...
R2 » П'ят 30 бер, 2018 14:43
1 44
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 14:43
vasia_fin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.