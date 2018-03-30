За рік загальна потужність об'єктів відновлюваної енергетики збільшилася більш ніж на 10% - до 1,5 ГВт.
Дивися повний текст В Україні зросла частка відновлюваної енергетики.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 07:31
В Україні зросла частка відновлюваної енергетики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зросла частка відновлюваної енергетики.
Додано: Суб 31 бер, 2018 09:33
Ну да, "зеленый тариф".
Убытки зеленой энергетики покрывают за счет обычных ТЭЦ и ТЭС, и в конечном счете вешают на потребителей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:06
Re: В Україні зросла частка відновлюваної енергетики
Вижу зрада для запоребриков. И кстати, чего это запоребрики волнуються за прибыльность Ахметовских ТЭЦ и ТЭС? Переживаете за яхты и лондонские квартиры своего хозяина?
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:21
А ахметовские ( энд компани) яхты и лондонские квартиры кто оплачивает?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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