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Бахматюк оцінює вартість посівної
"Укрлендфармінгу" в...

Бахматюк оцінює вартість посівної "Укрлендфармінгу" в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 07:49

Бахматюк оцінює вартість посівної "Укрлендфармінгу" в...

Пропонуємо до обговорення:
Власник агрохолдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк оцінює вартість посівної в 2018 році в $100 млн.

Дивися повний текст Бахматюк оцінює вартість посівної "Укрлендфармінгу" в $100 млн.
R2
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Вкладчики 200+ Финансовой Инициативы очерь рады за успехи Олега Романовича. И ОЧЕНЬ хотят увидеть свои деньги!
moniks
 
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