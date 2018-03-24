Власник агрохолдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк оцінює вартість посівної в 2018 році в $100 млн.
Дивися повний текст Бахматюк оцінює вартість посівної "Укрлендфармінгу" в $100 млн.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 07:49
Бахматюк оцінює вартість посівної "Укрлендфармінгу" в...
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Дивися повний текст Бахматюк оцінює вартість посівної "Укрлендфармінгу" в $100 млн.
Додано: Суб 31 бер, 2018 07:49
Вкладчики 200+ Финансовой Инициативы очерь рады за успехи Олега Романовича. И ОЧЕНЬ хотят увидеть свои деньги!
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