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Слід повчитися: економіка
Південної Кореї показала...

Слід повчитися: економіка Південної Кореї показала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:38

Слід повчитися: економіка Південної Кореї показала...

Пропонуємо до обговорення:
Економіка Південної Кореї за підсумками 2017 року збільшилася на 3,1%, що є максимальними темпами підйому за три роки, свідчать остаточні дані Банку Кореї.

Дивися повний текст Слід повчитися: економіка Південної Кореї показала максимум за три роки.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:38

Одна из самых коррумпированных стран в мире.Огромное влияние олигархата-чиболей.И такие экономические результаты
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:29

  alexxxandrnick написав:Одна из самых коррумпированных стран в мире.Огромное влияние олигархата-чиболей.И такие экономические результаты


Восточный взгляд на криминал и коррупцию несколько отличен от западного.
Так например, частенько в Японии после катастроф (землетрясений, цунами и так далее)именно якудза и криминальные группировки организовывают первую помощь пострадавшим, доставку продуктов, разбор завалов, размещение пострадавших и т.п.

Так и коррупция в восточных обществах не рассматривается как чистое зло, а скорее как понятие взаимовыгодности (услуга за услугу) - ты платишь чиновнику разумную плату, а чиновник в ответ отдает тебе (твоей компании) предпочтение. Важное отличие здесь, что это традиционно-добровольные разумные оплаты с "прибылей". Коррупционная составляющая входит в понятие о чести для восточного человека.
Восток - Ты заплатил мне - я обязан помочь тебе.

Тогда как бешеная украинская коррупция - это наезд, грабеж, обдираловка, за то "чтобы тебя не тронули". То есть по сути рэкетирская плата.
Украина - Ты мне должен, потому что я могу сделать тебе хуже.

Разница очевидна.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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