Економіка Південної Кореї за підсумками 2017 року збільшилася на 3,1%, що є максимальними темпами підйому за три роки, свідчать остаточні дані Банку Кореї.
Дивися повний текст Слід повчитися: економіка Південної Кореї показала максимум за три роки.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 08:38
Слід повчитися: економіка Південної Кореї показала...
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Дивися повний текст Слід повчитися: економіка Південної Кореї показала максимум за три роки.
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:38
Одна из самых коррумпированных стран в мире.Огромное влияние олигархата-чиболей.И такие экономические результаты
Додано: Суб 31 бер, 2018 09:29
Восточный взгляд на криминал и коррупцию несколько отличен от западного.
Так например, частенько в Японии после катастроф (землетрясений, цунами и так далее)именно якудза и криминальные группировки организовывают первую помощь пострадавшим, доставку продуктов, разбор завалов, размещение пострадавших и т.п.
Так и коррупция в восточных обществах не рассматривается как чистое зло, а скорее как понятие взаимовыгодности (услуга за услугу) - ты платишь чиновнику разумную плату, а чиновник в ответ отдает тебе (твоей компании) предпочтение. Важное отличие здесь, что это традиционно-добровольные разумные оплаты с "прибылей". Коррупционная составляющая входит в понятие о чести для восточного человека.
Восток - Ты заплатил мне - я обязан помочь тебе.
Тогда как бешеная украинская коррупция - это наезд, грабеж, обдираловка, за то "чтобы тебя не тронули". То есть по сути рэкетирская плата.
Украина - Ты мне должен, потому что я могу сделать тебе хуже.
Разница очевидна.
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