На будь-який смак і гаманець: Skoda анонсувала 19 нових...

Додано: Суб 31 бер, 2018 09:52

Давайте сначала разберёмся с терминологией.

"Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т. п.), а не двигателем внутреннего сгорания." (с) Википедия



Потому слова "..компактный электрический кроссовер Vision X" и "может работать на бензине, на газе" несколько диссонируют между собой.



Назовите его "гибридный автомобиль" и всё станеn на свои места. А если ещё и укажете ёмкость акума и запас хода на акумах (!), то вообще сразу станет понятно, что это за зверёк.

Подозреваю, что там стоит парочка 100Ач акумов, чисто на которых он сможет проехать 20-25 км. По городу толкаться и со светофора резвее стартовать хватит, а вот на полноценный "электроавтомобиль" это мало тянет, но VAG хочет успеть впрыгнуть в уходящий электропоезд.