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На будь-який смак і гаманець:
Skoda анонсувала 19 нових...

На будь-який смак і гаманець: Skoda анонсувала 19 нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:52

На будь-який смак і гаманець: Skoda анонсувала 19 нових...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Skoda планує в 2019-2020 роки випустити на ринок 19 нових та оновлених моделей.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:52

Давайте сначала разберёмся с терминологией.
"Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т. п.), а не двигателем внутреннего сгорания." (с) Википедия

Потому слова "..компактный электрический кроссовер Vision X" и "может работать на бензине, на газе" несколько диссонируют между собой.

Назовите его "гибридный автомобиль" и всё станеn на свои места. А если ещё и укажете ёмкость акума и запас хода на акумах (!), то вообще сразу станет понятно, что это за зверёк.
Подозреваю, что там стоит парочка 100Ач акумов, чисто на которых он сможет проехать 20-25 км. По городу толкаться и со светофора резвее стартовать хватит, а вот на полноценный "электроавтомобиль" это мало тянет, но VAG хочет успеть впрыгнуть в уходящий электропоезд.
LutsMan
 
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