Компанія Skoda планує в 2019-2020 роки випустити на ринок 19 нових та оновлених моделей.
Дивися повний текст На будь-який смак і гаманець: Skoda анонсувала 19 нових моделей.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 09:52
На будь-який смак і гаманець: Skoda анонсувала 19 нових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На будь-який смак і гаманець: Skoda анонсувала 19 нових моделей.
Додано: Суб 31 бер, 2018 09:52
Давайте сначала разберёмся с терминологией.
"Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т. п.), а не двигателем внутреннего сгорания." (с) Википедия
Потому слова "..компактный электрический кроссовер Vision X" и "может работать на бензине, на газе" несколько диссонируют между собой.
Назовите его "гибридный автомобиль" и всё станеn на свои места. А если ещё и укажете ёмкость акума и запас хода на акумах (!), то вообще сразу станет понятно, что это за зверёк.
Подозреваю, что там стоит парочка 100Ач акумов, чисто на которых он сможет проехать 20-25 км. По городу толкаться и со светофора резвее стартовать хватит, а вот на полноценный "электроавтомобиль" это мало тянет, но VAG хочет успеть впрыгнуть в уходящий электропоезд.
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:42
Додано: Суб 31 бер, 2018 18:23
Игорь
Ну если это "впрыгнул", то наш АвтоЗАЗ уделал VAG еще в 1992 году со своей электро-Таврией. Даже АЗЛК на автосалоне "МIМS-97" в 1997 году показал электро-Москвич.
Я немного другой смысл вложил в понятие "впрыгнуть".
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