RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Витік мізків" із Росії за
три роки прискорився вдвічі

"Витік мізків" із Росії за три роки прискорився вдвічі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:21

"Витік мізків" із Росії за три роки прискорився вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
У 2016 році з Росії емігрували 44 тис. висококваліфікованих фахівців, тоді як в 2013 році - тільки 20 тис.

Дивися повний текст "Витік мізків" із Росії за три роки прискорився вдвічі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81130
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:21

интересно сравнить с цифрами по Украине...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3406
З нами з: 06.08.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії дали 10 днів на передачу ключів від месенджерів
R2 » П'ят 30 бер, 2018 08:44
1 60
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 08:44
hodkonem36
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 243, 244, 245
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2447 114083
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 21:35
vladvlas
У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота 1, 2, 3
R2 » Чет 15 бер, 2018 12:35
23 1699
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 16:15
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8099)
31.03.2018 13:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.