У 2016 році з Росії емігрували 44 тис. висококваліфікованих фахівців, тоді як в 2013 році - тільки 20 тис.
Дивися повний текст "Витік мізків" із Росії за три роки прискорився вдвічі.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 12:21
"Витік мізків" із Росії за три роки прискорився вдвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Витік мізків" із Росії за три роки прискорився вдвічі.
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:21
интересно сравнить с цифрами по Украине...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Суб 31 бер, 2018 20:34
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