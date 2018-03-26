В Японії склали рейтинг найбільш економічних автомобілів місцевого виробництва.
Дивися повний текст Десятка найбільш економічних японських авто.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:53
Десятка найбільш економічних японських авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Десятка найбільш економічних японських авто.
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:53
вот эти литры с запятыми, это объём двигла или шо?
Или тут имеют сказать, шо камри 3 литра на сотню ест? так не надо смешить мои тапки
РОШЕН
ФУФЛО
реклама
|