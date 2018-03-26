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Десятка найбільш
економічних японських авто

Десятка найбільш економічних японських авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:53

Десятка найбільш економічних японських авто

Пропонуємо до обговорення:
В Японії склали рейтинг найбільш економічних автомобілів місцевого виробництва.

Дивися повний текст Десятка найбільш економічних японських авто.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:53

вот эти литры с запятыми, это объём двигла или шо?
Или тут имеют сказать, шо камри 3 литра на сотню ест? так не надо смешить мои тапки
РОШЕН
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swan forever
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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