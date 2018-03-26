В Японії склали рейтинг найбільш економічних автомобілів місцевого виробництва.
Дивися повний текст Десятка найбільш економічних японських авто.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 13:53
Десятка найбільш економічних японських авто
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Дивися повний текст Десятка найбільш економічних японських авто.
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:53
вот эти литры с запятыми, это объём двигла или шо?
Или тут имеют сказать, шо камри 3 литра на сотню ест? так не надо смешить мои тапки
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:23
Додано: Нед 01 кві, 2018 08:56
Rainbow
Многие даже и не знают что такое, а тем более что не только Тойота а и другие компании выпускает кое-что из своих популярных моделей с такой силовой установкой
Данные теста от реальной эксплуатации, как всегда,будут ниже на 15-20%, а
вообще гибрид очень классный вариант в настоящее время, пока еще нет массовых электрокаров с большим запасом хода.
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