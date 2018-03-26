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У Києві вже з червня може
подорожчати холодна вода

У Києві вже з червня може подорожчати холодна вода
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:37

У Києві вже з червня може подорожчати холодна вода

Пропонуємо до обговорення:
Київводоканал збирається підняти ціни на холодну воду і водовідведення.

Дивися повний текст У Києві вже з червня може подорожчати холодна вода.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:37

У нас 33,4 грн/куб холодной за Киевской окружной)
romiks2009
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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