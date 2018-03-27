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У Києві вже з червня може
подорожчати холодна вода

У Києві вже з червня може подорожчати холодна вода
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:37

У Києві вже з червня може подорожчати холодна вода

Пропонуємо до обговорення:
Київводоканал збирається підняти ціни на холодну воду і водовідведення.

Дивися повний текст У Києві вже з червня може подорожчати холодна вода.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:37

У нас 33,4 грн/куб холодной за Киевской окружной)
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:04

Народ. Кому отключили в Киеве холодную воду и у кого присутствуют бойлер или фильтр для питьевой воды, бейте тревогу. Лучше перекройте на них подачу. При включении воды может быть гидроудар, который рвет все и вся и происходит затопление квартиры. А также вода очень грязная. Зачем вам грязный бойлер и забитые картриджи в питьевом фильтре?
Передавайте эту инфу своим знакомым. Гораздо дешевле перекрыть чем попадать на деньги, тем более что воды нет.
p_a_l
 
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