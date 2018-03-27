Київводоканал збирається підняти ціни на холодну воду і водовідведення.
Дивися повний текст У Києві вже з червня може подорожчати холодна вода.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 16:37
У Києві вже з червня може подорожчати холодна вода
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Дивися повний текст У Києві вже з червня може подорожчати холодна вода.
Додано: Нед 01 кві, 2018 08:04
Народ. Кому отключили в Киеве холодную воду и у кого присутствуют бойлер или фильтр для питьевой воды, бейте тревогу. Лучше перекройте на них подачу. При включении воды может быть гидроудар, который рвет все и вся и происходит затопление квартиры. А также вода очень грязная. Зачем вам грязный бойлер и забитые картриджи в питьевом фильтре?
Передавайте эту инфу своим знакомым. Гораздо дешевле перекрыть чем попадать на деньги, тем более что воды нет.
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