Лондон залишився на першому місці в списку найбільших фінансових центрів світу, незважаючи на рішення Великобританії покинути ЄС
Дивися повний текст Оновлено рейтинг найбільших фінансових центів світу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 бер, 2018 16:42
Оновлено рейтинг найбільших фінансових центів світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оновлено рейтинг найбільших фінансових центів світу.
Додано: Суб 31 бер, 2018 16:43
"... финансовых центов мира ...". Даже скопипастить правильно ума не хватает ? Откуда такие "деятели" берутся ?
реклама
|