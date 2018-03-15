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Оновлено рейтинг найбільших
фінансових центів світу

Оновлено рейтинг найбільших фінансових центів світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:42

Оновлено рейтинг найбільших фінансових центів світу

Пропонуємо до обговорення:
Лондон залишився на першому місці в списку найбільших фінансових центрів світу, незважаючи на рішення Великобританії покинути ЄС

Дивися повний текст Оновлено рейтинг найбільших фінансових центів світу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:43

"... финансовых центов мира ...". Даже скопипастить правильно ума не хватает ? Откуда такие "деятели" берутся ?
odin75117
 
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