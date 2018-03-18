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Україну відвідує все більше
туристів (інфографіка)

Україну відвідує все більше туристів (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:21

Україну відвідує все більше туристів (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Мінекономрозвитку.

Дивися повний текст Україну відвідує все більше туристів (інфографіка).
R2
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