Про це свідчать дані Мінекономрозвитку.
Дивися повний текст Україну відвідує все більше туристів (інфографіка).
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Додано: Суб 31 бер, 2018 19:21
Україну відвідує все більше туристів (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну відвідує все більше туристів (інфографіка).
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:28
Конечно же количество туристов растет...Украина становится все более привлекательной для посещающих ее иностранцев, число которых в 2013 г. по сравнению с 2012 г. выросло на 7,4% и составило 24,7 млн человек. Таковы данные опубликованные Государственной службой статистики Украины.
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:06
Це кількість перетинів а не туристів.
В Молдові немає стільки населення :D
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