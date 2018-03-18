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Україну відвідує все більше
туристів (інфографіка)

Україну відвідує все більше туристів (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:21

Україну відвідує все більше туристів (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Мінекономрозвитку.

Дивися повний текст Україну відвідує все більше туристів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:28

Конечно же количество туристов растет...Украина становится все более привлекательной для посещающих ее иностранцев, число которых в 2013 г. по сравнению с 2012 г. выросло на 7,4% и составило 24,7 млн человек. Таковы данные опубликованные Государственной службой статистики Украины.
8991aknin
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:06

Це кількість перетинів а не туристів.
В Молдові немає стільки населення :D
bodia1406
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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