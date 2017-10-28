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У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 бер, 2018 20:12
Пропонуємо до обговорення:
Зазначимо, за даними тієї ж Держслужби зайнятості, серед безробітних майже 42% мають вищу освіту.
Дивися повний текст У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно активного населення
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:12
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