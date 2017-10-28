Зазначимо, за даними тієї ж Держслужби зайнятості, серед безробітних майже 42% мають вищу освіту.
Дивися повний текст У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно активного населення.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:12
У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно...
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Дивися повний текст У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно активного населення.
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