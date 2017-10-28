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У Держстаті назвали рівень
безробіття серед економічно...

У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:12

У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно...

Пропонуємо до обговорення:
Зазначимо, за даними тієї ж Держслужби зайнятості, серед безробітних майже 42% мають вищу освіту.

Дивися повний текст У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно активного населення.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:35

Экономически активное население включает две категории — занятых и безработных.
Оставшиеся 34,7% ( 100%-55,4% -9,9%) - это заробитчане и лентяи.
Фактически, каждый второй (44,6%) трудоспособный гражданин работу в Украине не нашёл.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:45

Re: У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно..

  warlamp написав:Фактически, каждый второй (44,6%) трудоспособный гражданин работу в Украине не нашёл.

Официальную не нашел - т.е. или работает неофициально или не работвет
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Faceless
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