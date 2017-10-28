Зазначимо, за даними тієї ж Держслужби зайнятості, серед безробітних майже 42% мають вищу освіту.
Дивися повний текст У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно активного населення.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:12
У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно активного населення.
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:35
Экономически активное население включает две категории — занятых и безработных.
Оставшиеся 34,7% ( 100%-55,4% -9,9%) - это заробитчане и лентяи.
Фактически, каждый второй (44,6%) трудоспособный гражданин работу в Украине не нашёл.
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:45
Re: У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно..
Официальную не нашел - т.е. или работает неофициально или не работвет
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:59
Неверно, верно так: 44,6% возрастом 15-70 лет при выборочном опросе сказали работникам Держстату что безработные.
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:01
Зачем госстату кого-то опрашивать, если у него есть данные о количестве официально занятых?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:51
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:55
Re: У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно..
Почему бы и нет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:10
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