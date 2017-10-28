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У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно...
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:12
Пропонуємо до обговорення:
Зазначимо, за даними тієї ж Держслужби зайнятості, серед безробітних майже 42% мають вищу освіту.
Дивися повний текст У Держстаті назвали рівень безробіття серед економічно активного населення
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R2
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:35
Экономически активное население включает две категории — занятых и безработных.
Оставшиеся 34,7% ( 100%-55,4% -9,9%) - это заробитчане и лентяи.
Фактически, каждый второй (44,6%) трудоспособный гражданин работу в Украине не нашёл.
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warlamp
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:45
warlamp написав:
Фактически, каждый второй (44,6%) трудоспособный гражданин работу в Украине не нашёл.
Официальную не нашел - т.е. или работает неофициально или не работвет
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Faceless
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:59
Faceless написав: warlamp написав:
Фактически, каждый второй (44,6%) трудоспособный гражданин работу в Украине не нашёл.
Официальную не нашел - т.е. или работает неофициально или не работвет
Неверно, верно так: 44,6% возрастом 15-70 лет при выборочном опросе сказали работникам Держстату что безработные.
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BIGor
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Додано: Нед 01 кві, 2018 14:01
BIGor написав: Faceless написав: warlamp написав:
Фактически, каждый второй (44,6%) трудоспособный гражданин работу в Украине не нашёл.
Официальную не нашел - т.е. или работает неофициально или не работвет
Неверно, верно так: 44,6% возрастом 15-70 лет при выборочном опросе сказали работникам Держстату что безработные.
Зачем госстату кого-то опрашивать, если у него есть данные о количестве официально занятых?
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Faceless
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Додано: Нед 01 кві, 2018 14:51
Faceless написав:
Зачем госстату кого-то опрашивать, если у него есть данные о количестве официально занятых?
Сложный вопрос, но неужели Вы думаете, что умнее Держкомстата?
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BIGor
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Додано: Нед 01 кві, 2018 14:55
BIGor написав: Faceless написав:
Зачем госстату кого-то опрашивать, если у него есть данные о количестве официально занятых?
Сложный вопрос, но неужели Вы думаете, что умнее Держкомстата?
Почему бы и нет
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Faceless
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Додано: Нед 01 кві, 2018 15:10
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Зачем госстату кого-то опрашивать, если у него есть данные о количестве официально занятых?
Сложный вопрос, но неужели Вы думаете, что умнее Держкомстата?
Почему бы и нет
Петросян!
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BIGor
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Додано: Нед 01 кві, 2018 16:41
Это просто рукалицо от этих цифр страшно. Половина работает половина "скачет".
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mr_haos-999
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Додано: Нед 01 кві, 2018 16:42
BIGor написав:
Сложный вопрос, но неужели Вы думаете, что умнее Держкомстата?
А что там умного?
Лет 20 назад посмотрел на их работу изнутри - зрелище удручающее
back in USSR
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slavek
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