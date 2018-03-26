У водоймах України до 2050 року може зникнути риба через значний промисловий вилов, промислові забруднення і браконьєрство, повідомила прес-служба Асоціації рибалок України.
Дивися повний текст В українських водоймах до 2050 р. може зникнути риба.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 21:33
В українських водоймах до 2050 р. може зникнути риба
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Дивися повний текст В українських водоймах до 2050 р. може зникнути риба.
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:33
Отсутствие права и независимых силовых структур от элит приводит к таким плачевным последствиям. Сначала рыба, потом животные, далее будет истощена земля. Куда бы людей поставить - в начале или в конце? :)
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