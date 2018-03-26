У водоймах України до 2050 року може зникнути риба через значний промисловий вилов, промислові забруднення і браконьєрство, повідомила прес-служба Асоціації рибалок України.
Дивися повний текст В українських водоймах до 2050 р. може зникнути риба.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 21:33
В українських водоймах до 2050 р. може зникнути риба
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Дивися повний текст В українських водоймах до 2050 р. може зникнути риба.
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:33
Отсутствие права и независимых силовых структур от элит приводит к таким плачевным последствиям. Сначала рыба, потом животные, далее будет истощена земля. Куда бы людей поставить - в начале или в конце? :)
Додано: Нед 01 кві, 2018 07:36
Главный бич -браконьерство. В статье немного сгущают краски в части про речную рыбу. Да рыбы становиться мало. Но восстановиться популяция щуки, судака, сома может за два-три года полного запрета на промвылов. При этом рыболовная индустрия для рыбалки, как хобби,растет семимильными шагами. На Десне в выходной и в сезон толпы рыбаков с весьма дорогой снарягой. И положительный момент- это что паралелльно усиливается борьба с браконьерством. Штраф подняли и они стали недетские. Договориться и порешать на месте- дорого. Рыбаки сами повсеместно режут найденные сети- это считается хорошим тоном в рыболовных кругах. Но работать еще и работать над проблемой чистоты водоемов. Берегите природу!
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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