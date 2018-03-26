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В українських водоймах до
2050 р. може зникнути риба

В українських водоймах до 2050 р. може зникнути риба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:33

В українських водоймах до 2050 р. може зникнути риба

Пропонуємо до обговорення:
У водоймах України до 2050 року може зникнути риба через значний промисловий вилов, промислові забруднення і браконьєрство, повідомила прес-служба Асоціації рибалок України.

Дивися повний текст В українських водоймах до 2050 р. може зникнути риба.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:33

Отсутствие права и независимых силовых структур от элит приводит к таким плачевным последствиям. Сначала рыба, потом животные, далее будет истощена земля. Куда бы людей поставить - в начале или в конце? :)
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 07:05

А человек наоборот, размножается, как зараза!
ser_maksimov
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 07:36

Главный бич -браконьерство. В статье немного сгущают краски в части про речную рыбу. Да рыбы становиться мало. Но восстановиться популяция щуки, судака, сома может за два-три года полного запрета на промвылов. При этом рыболовная индустрия для рыбалки, как хобби,растет семимильными шагами. На Десне в выходной и в сезон толпы рыбаков с весьма дорогой снарягой. И положительный момент- это что паралелльно усиливается борьба с браконьерством. Штраф подняли и они стали недетские. Договориться и порешать на месте- дорого. Рыбаки сами повсеместно режут найденные сети- это считается хорошим тоном в рыболовных кругах. Но работать еще и работать над проблемой чистоты водоемов. Берегите природу!
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:23

Рыбаки и даже браконьеры это пол беды. А вот когда массовый мор из за химии или резкого спуска уровня воды это беда. Регулярно репортажи по всей Украине с берегами покрытыми слоем мертвой рыбы.
alex_dvornichenko
 
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